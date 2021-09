Gli sviluppatori web di tutto il mondo si fanno in quattro per rendere i siti web facilmente visitabili anche su mobile, senza alcun compromesso circa la navigazione e le eventuali funzionalità offerte dal sito web in questione. Da molto tempo Google Chrome dispone di un comodo comando per ricaricare uno specifico sito web in modalità desktop, ovvero come lo vedremo se stessimo navigando da un computer o da un tablet.

Modalità desktop permanente

Una interessante novità lato codice aggiunta dai programmatori Google sul Chromium Gerrit, svela che nelle prossime versioni sarà possibile richiedere la versione desktop per default semplicemente attivando un apposito toggle. In questo modo tutti i siti web visitati dal proprio smartphone saranno aperti automaticamente in modalità desktop, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti.

Attualmente la funzionalità è disponibile come test installando Google Chrome Canary e impostando come “Enabled” il flag #request-desktop-site-global per “richiedere in maniera persistente la versione desktop dei siti web“. Al riavvio del browser, nel pannello attivabile dai tre pallini in alto a destra, comparirà un toggle di fianco la voce “Desktop site” per aprire ogni sito web in modalità desktop; gli ingegneri Google stanno inoltre lavorando alla possibilità di lasciare scegliere agli utenti quali siti web visitare in questa modalità e quali no.

Scarica Google Chrome Canary



