Torniamo a occuparci della decisione di Mobvoi di dotare i suoi due smartwatch Mobvoi TicWatch E3 e Mobvoi TicWatch Pro 3 di un processore leggermente più potente, sostituendo il Qualcomm Snapdragon Wear 4100 con il Qualcomm Snapdragon Wear 4100+.

Ricordiamo che a stuzzicare la curiosità degli addetti ai lavori non è stata la scelta di implementare la nuova CPU ma il fatto che tale modifica non sia stata pubblicizzata dall’azienda, che si è limitata ad aggiornare il proprio sito ufficiale e le pagine su Amazon con la nuova specifica.

Qualcomm ha lanciato entrambe queste CPU nel 2020 e quella più potente può vantare un “sistema a doppia piattaforma”, ossia un co-processore che dovrebbe garantire un miglioramento della durata della batteria grazie ad una più accurata gestione delle risorse.

Quanta confusione per Mobvoi TicWatch E3 e TicWatch Pro 3

Al momento non è chiaro quando sia stata effettuata la modifica e Mobvoi abbia deciso di sostituire il processore di Mobvoi TicWatch E3 e Mobvoi TicWatch Pro 3 ma lo staff di NotebookCheck ha notato tale novità il 21 settembre e ha deciso di acquistare un presunto nuovo modello per scoprire cosa sia cambiato effettivamente.

Ebbene, il Mobvoi TicWatch E3 ricevuto ha ancora una CPU Snapdragon Wear 4100 e ciò potrebbe dipendere dal fatto che si tratta di una rimanenza di magazzino, confermando indirettamente che la novità introdotta dal produttore sia piuttosto recente.

Un utente su Reddit ha contattato Mobvoi per chiedere delucidazioni, ricevendo via email una risposta che non fornisce particolari dettagli, in quanto il team del produttore si è limitato a spiegare che “4100+” in realtà significa “4100+ Dual System Platform”, cioè una versione di 4100 personalizzata da Mobvoi e, per tale motivo, non ci sarebbe alcuna differenza con la precedente CPU.

In pratica, stando a tale risposta, la nuova versione dei due orologi di Mobvoi sembra non avere la caratteristica principale del Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, ossia il coprocessore Cortex M0.

