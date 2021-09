Il mercato degli smartwatch Wear OS vive una fase di transizione in seguito all’annuncio delle importanti novità introdotte dalla piattaforma wearable di Google in collaborazione con Samsung e ciò mette gli utenti di fronte alla necessità di fare le giuste valutazioni prima di acquistare un nuovo modello, in modo da non incorrere nel rischio che possa essere a breve privo di supporto software.

Tra gli smartwach che ad oggi continuano a essere molto popolari vi sono senza dubbio Mobvoi TicWatch Pro 3 e Mobvoi TicWatch E3, entrambi animati da un processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 ma pare che il produttore abbia introdotto una novità hardware in questi due orologi.

Un nuovo processore per Mobvoi TicWatch Pro 3 e TicWatch E3

Stando a quanto si apprende sia dal sito ufficiale di Mobvoi che da Amazon, infatti, i nuovi modelli di Mobvoi TicWatch Pro 3 e Mobvoi TicWatch E3 sembrano poter fare affidamento sulla CPU Qualcomm Snapdragon Wear 4100+.

Sul sito Web dell’azienda non solo per entrambi gli smartwatch si menziona il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ ma si fa riferimento anche alla “Dual System Platform”, ossia una delle novità introdotte con tale processore. Su Amazon le inserzioni sono state aggiornate, con nuove immagini e riferimenti al processore nella descrizione e nel titolo.

Questi sono i link per il sito Web di Mobvoi e le pagine su Amazon:

Mobvoi TicWatch E3 – sito ufficiale e Amazon

Mobvoi TicWatch Pro 3 – sito ufficiale e Amazon

La cosa interessante di questa modifica del processore è che Mobvoi non l’ha annunciata in via ufficiale: è stata ovviamente apportata dal produttore ma fino a questo momento non è stata pubblicizzata.

Il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ non stravolge l’esperienza utente offerta rispetto alla versione standard ma rappresenta comunque un notevole aggiornamento che porta i due smartwatch di Mobvoi più in linea con la gamma Fossil Gen 6 annunciata di recente.

