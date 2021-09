Dopo aver visto i render del presunto Samsung Galaxy S22 Ultra è il momento di dare un’occhiata ad alcune immagini che dovrebbero ritrarre Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+, gli altri modelli della serie in arrivo a inizio 2022.

Samsung Galaxy S22 e S22+ più “conservativi” dell’Ultra: ecco le prime immagini

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire quando avverrà il lancio di Galaxy S21 FE, stanno spuntando in Rete diverse indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy S22. Questa volta parliamo di Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+, protagonisti dei render che vedete qui sotto: in base a quanto si vede gli smartphone sembrano essere più conservativi a livello di design rispetto al modello Ultra, con un modulo fotografico simile a quello dell’attuale gamma. Le dimensioni di Galaxy S22+ dovrebbero essere di 157,4 x 75,8 x 7,6 mm (9,1 con le fotocamere).

Se le immagini si rilevassero autentiche in entrambi i casi (normale/Plus e l’Ultra visto stamattina), significherebbe che lo slot per la S Pen sarebbe a bordo del solo modello di punta. Un’ipotesi in linea con i modelli attualmente in commercio, con il solo Galaxy S21 Ultra a offrire il supporto al pennino (senza alloggiamento però). Curioso che la fonte dei render si riferisca alla versione Plus come Samsung Galaxy S22 Pro: cambio di nomenclatura o sorprese in arrivo per la serie 2022?

In ogni caso mancano ancora alcuni mesi prima dell’arrivo di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, quindi c’è tutto il tempo per scoprire ulteriori informazioni. Nel frattempo vi chiediamo: vi piacerebbero Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ se fossero quelli mostrati qui? Fateci sapere la vostra.

