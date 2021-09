Xiaomi 11 Lite 5G NE è uno degli smartphone Android presentati di recente dal produttore, ma durante l’evento non sono stati divulgati dettagli riguardanti il supporto software. Per ora niente di ufficiale dunque, ma le indiscrezioni che circolano in queste ore non potranno che farvi piacere.

Aggiornamenti per quattro anni per Xiaomi 11 Lite 5G NE?

Xiaomi 11 Lite 5G NE è stato presentato qualche giorno fa e sarà disponibile all’acquisto entro fine mese. Si tratta di uno smartphone di fascia media, una versione rinnovata del Mi 11 Lite 5G lanciato la scorsa primavera, che mette a disposizione SoC Qualcomm Snapdragon 778G, connettività 5G SA/NSA, tripla fotocamera posteriore, batteria da 4250 mAh e non solo.

In base a quanto sostiene il leaker Yogesh Brar, Xiaomi 11 Lite 5G NE potrà contare su un supporto software più a lungo termine rispetto agli altri smartphone della serie: si parla di tre aggiornamenti di Android e di quattro anni di patch di sicurezza garantite. Si tratterebbe della stessa politica di cui abbiamo parlato col lancio della serie 11T, una vera svolta per il produttore cinese.

Xiaomi andrebbe in questo modo ad aggiungersi ai (pochi) altri produttori Android che garantiscono un tale supporto software. Speriamo che le indiscrezioni su Xiaomi 11 Lite 5G NE si rivelino corrette, anche se per ora la casa cinese non si è pronunciata ufficialmente.

in copertina Xiaomi Mi 11 Lite 5G

