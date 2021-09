A metà agosto di quest’anno vi avevamo informato che oggi, 22 settembre, Pokémon Unite sarebbe stato disponibile al download su Android. Ebbene, se siete fan del franchise e non vedete l’ora di mostrare le vostre abilità in un nuovo gioco a tema Pokémon, Pokémon Unite è fin da subito disponibile al link disponibile in calce alla news.

Pokémon Unite è finalmente disponibile

Per chi non lo sapesse, Pokémon Unite è il nuovo titolo sviluppato da TiMi Studios di Tencet, ovvero gli stessi autori di altri titoli estremamente popolari come Honor of Kings e Call of Duty: Mobile. Con Pokémon Unite avrete tra le mani un titolo le cui dinamiche si ispirano a giochi di grandissima popolarità come DOTA 2 o League of Legends, dove due team composti da cinque giocatori ciascuno scenderanno in battaglia all’interno di una mappa ricca di obiettivi di conquistare. In questo tipo di giochi la comunicazione con il proprio team è fondamentale per sconfiggere gli avversari, guadagnare punti e fare avanzare di livello i propri Pokémon.

Pokémon Unite è immediatamente disponibile tramite il badge del Play Store sottostante o, per chi volesse scaricare l’APK, anche attraverso questo link di APK Mirror. Il gioco è free to play con contenuti in-app a pagamento.

