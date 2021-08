Pokémon Unite è un gioco appartenete alla categoria dei MOBA sviluppato da TiMi Studios di Tencent, autori di titoli del calibro di Honor of Kings e Call of Duty: Mobile.

Il gioco è molto simile a DOTA 2 o League of Legends in cui due squadre da cinque giocatori si affrontano in una mappa con obiettivi da conquistare.

Pokémon Unite è uscito a luglio per Nintendo Switch e debutterà sui dispositivi mobili Android e iOS il 22 settembre.

Durante un live streaming di oggi, The Pokémon Company ha annunciato che è possibile pre-registrarti per la versione mobile di Pokémon Unite, in modo da ricevere una notifica quando sarà ufficialmente disponibile per il download su Android e iOS.

Pokémon Unite diventerà quindi un gioco multipiattaforma che abbraccerà un numero ancora maggiore di giocatori e collegando il proprio account i progressi verranno sincronizzati tra lo smartphone e la console Nintendo.

Il titolo sarà scaricabile gratuitamente sui dispositivi mobili, con la possibilità di effettuare acquisti in-app per ottenere personalizzazioni. È possibile pre-registrarsi per Android qui e per iOS qui.

