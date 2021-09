A poche settimane dal lancio, è arrivata una bella notizia per i possessori di Pixel 5a, grazie alla community del modding Android infatti, è stata sviluppata la prima custom ROM ufficiale per questo device, ovvero LineageOS 18.1. Per ora parliamo ancora di build settimanali Nightly ovvero non ancora ufficialmente stabili, ma è previsto che la prima versione stabile possa arrivare in queste ore o la prossima settimana. La ROM che ha preso il posto della CyanogenMod come sempre quindi non si è fatta attendere ed è pronta ad offrire un’alternativa a chi preferisce avere maggior controllo sul proprio device o per chi ha intenzione di tenere il proprio smartphone a lungo.

Il lavoro svolto dagli sviluppatori di LineageOS è quindi encomiabile, visto che questo viene svolto e offerto gratuitamente. Nonostante i telefoni di Google godano di un supporto software di buon livello (Pixel 3 riceverà l’aggiornamento ad Android 12 nonostante sia uscito con Android 9), LineageOS solitamente fa di meglio, come ad esempio nel caso di Pixel 2, che viene ancora attivamente supportato e riceve regolarmente patch di sicurezza, nonostante Google abbia smesso di fare lo stesso.

Sappiamo bene quanto hardware abbiano in comune Pixel 4a 5G e Pixel 5a, quindi non sorprende più di tanto la rapidità con cui LineageOS è arrivata sul dispositivo. Addirittura già due settimane fa era stata pubblicata la prima build non ufficiale da parte dello stesso sviluppatore che ora si occupa delle Nightly e della prossima versione stabile. Ovviamente il team di sviluppatori di LineageOS non supporta soltanto gli smartphone di Google, anzi, negli ultimi mesi è arrivato il supporto a device come ASUS ZenFone 8, Poco F3 e vari altri.