Xiaomi è più che mai decisa a investire nel territorio italiano e lo fa annunciando l’apertura di uno store in provincia di Macerata. Lo Xiaomi Store – notare il cambio di denominazione che lo allontana dai vecchi “Mi Store” -, sarà inaugurato giorno 25 settembre alle ore 10:30 a Civitanova Marche nel centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova Marche, in Via S. Costantino.

Un nuovo store con tante offerte

Lo store, con una superficie di quasi 200 metri quadrati, vedrà i sei dipendenti Xiaomi pronti ad accogliere tutti i fan del brand, o i curiosi, mostrando le ultime novità dell’ecosistema Xiaomi come, ad esempio, lo smartphone Xiaomi 11T Pro – qui la nostra recensione per scoprire qualcosa di più sul telefono. Durante la giornata di apertura sono previsti due “Xiaomi Classroom” della durata di 20 minuti ciascuna, in cui i dipendenti Xiaomi mostreranno le principali caratteristiche dello smartphone.

Com’è già capitato per gli altri store Xiaomi aperti nei mesi passati, l’azienda proporrà promozioni e offerte su tanti prodotti. Gli utenti che si iscriveranno alla pagina dell’evento riceveranno un gadget da collezione e avranno la possibilità di sfruttare tante offerte dal 25 al 27 settembre 2021.

