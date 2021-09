Il 13 settembre Xiaomi ha lanciato i suoi saldi autunnali, e a una settimana di distanza sta proponendo il secondo turno di sconti. Le offerte sono tante e riguardano diversi modelli di smartphone Android del robottino e non solo: scopriamole insieme.

Le offerte Xiaomi dei saldi autunnali: ecco gli Autumn Sale Round 2 (20-26 settembre)

Xiaomi ha lanciato una nuova serie di sconti su diversi prodotti del suo ecosistema, tra i quali spiccano alcuni smartphone Android di recente uscita. Le offerte del Mi Store sono valide fino alle 23:59 del 26 settembre 2021, anche se vi consigliamo di non attendere troppo dopo aver trovato qualcosa di vostro gradimento (l’esaurimento scorte potrebbe essere sempre dietro l’angolo).

Offerte smartphone Android Xiaomi

Altre offerte ecosistema Xiaomi

Per scoprire tutte le offerte del secondo turno dei saldi autunnali Xiaomi, che vi ricordiamo essere valide fino al 26 settembre o fino a esaurimento scorte, potete seguire il link qui in basso. Per una spesa superiore ai 500 euro tutti i clienti riceveranno Mi Vacuum Cleaner Mini in omaggio.

Autumn Sale Round 2 Xiaomi

