Nonostante importanti aziende fanno di tutto per spingere la ricarica rapida su cavo verso nuovi limiti – avete letto della ricarica rapida a 120 W di Xiaomi nella nostra recensione di Xiaomi 11T Pro? -, in molti preferiscono la comodità del classico pad di ricarica wireless.

Un pad di ricarica wireless in stile IKEA

L’ultima idea di IKEA è quella di rendere smart ogni tavolino/comodino/scaffale presente in casa aggiungendo il nuovo accessorio Sjömärke. Malgrado il nome quasi impronunciabile, in pieno stile IKEA, si tratta di un comodo pad per la ricarica wireless da nascondere sotto una qualsiasi superficie di legno e/o plastica. Il pad da 17 x 7 cm dispone di nastri adesivi per essere agganciato sotto la superficie ma, volendo, trovano posto anche i fori per fissarlo con alcune viti (non incluse in confezione).

“Il caricabatterie semplifica la ricarica del telefono senza dover cercare prese e tenere traccia dei cavi: basta posizionare il telefono esattamente sopra il caricabatterie sul piano del tavolo o su uno scaffale“, si legge nella pagina del prodotto IKEA. Un comodo LED evidenzia lo stato di attivazione del pad di ricarica wireless, mentre specifici sensori interni si assicurano di monitorare costantemente la temperatura e il voltaggio.

Per quanto riguarda la velocità di ricarica, il pad Sjömärke è compatibile con la versione 1.2.4 dello standard Qi, pertanto è possibile aspettarsi una potenza di ricarica pari a 5 W – più che sufficiente per ricaricare un dispositivo compatibile durante la notte. Sebbene non ci sia traccia dell’accessorio nel sito italiano di IKEA, un portavoce ha confermato a The Verge che sarà disponibile online e nei negozi a partire dal mese di ottobre a 39,99 dollari, circa 35 euro al cambio.

Se siete interessati, a questo link trovate il manuale di Sjömärke.

