OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G iniziano a calare un po’ di prezzo e sono in offerta su Amazon in varie colorazioni. I due nuovi smartphone del produttore cinese sono stati presentati giusto qualche giorno fa per il mercato europeo, a qualche mese di distanza dal lancio iniziale cinese.

OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G iniziano a calare di prezzo su Amazon

OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G sono due smartphone Android che hanno tutta l’intenzione di dire la loro nella fascia media e alta di mercato. Entrambi possono contare su un display AMOLED a risoluzione Full-HD+ con 90 Hz di refresh rate, ed entrambi offrono connettività di quinta generazione e Wi-Fi 6.

OPPO Reno6 5G mette a disposizione SoC MediaTek Dimensity 900, 8-128 GB di memorie, tripla fotocamera posteriore, certificazione IP54, batteria da 4300 mAh con ricarica Super VOOC da 65 W, mentre OPPO Reno6 Pro alza un po’ l’asticella con SoC Qualcomm Snapdragon 870, 12-256 GB di memorie, quadrupla fotocamera posteriore (si aggiunge il teleobiettivo da 13 MP) e batteria da 4500 mAh (sempre con ricarica rapida da 65 W).

Entrambi gli smartphone possono essere acquistati in offerta su Amazon, anche se per il momento il calo non è molto consistente: OPPO Reno6 5G è disponibile a partire da 490,14 euro nella colorazione Stellar Black, mentre OPPO Reno6 Pro 5G è in sconto a partire da 778,13 euro (Arctic Blue).

acquista OPPO Reno6 5G su Amazon

acquista OPPO Reno6 Pro 5G su Amazon

Vi ricordiamo che Amazon rientra tra i rivenditori aderenti all’iniziativa promozionale di lancio, che permette ai primi acquirenti degli smartphone di portarsi a casa alcuni vantaggi (come cuffie OPPO, cover in omaggio e garanzia aggiuntiva). Potete trovare i dettagli qui.

Potrebbe interessarti: recensione OPPO Reno6 Pro 5G