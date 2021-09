OPPO annuncia ufficialmente in Europa la Reno6 Series, composta da OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G. L’evento di lancio, che abbiamo avuto modo di seguire insieme, si è tenuto nella suggestiva cornice della Fondazione Louis Vuitton di Parigi e arriva a qualche mese di distanza dalla presentazione cinese (ci sono alcune differenze tra le versioni).

OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G ufficiali in Europa: specifiche e funzionalità

Secondo la casa cinese la OPPO Reno6 Series offre a tutti i creatori digitali la possibilità di catturare al meglio ogni emozione, senza lasciarsi sfuggire alcun dettaglio grazie alle funzionalità nel settore dell’imaging e al supporto AI. Il flagship della nuova line-up è naturalmente OPPO Reno6 Pro 5G, che può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G, mentre OPPO Reno6 5G rappresenta una combinazione tra funzionalità e accessibilità, con ampio display AMOLED e connettività di quinta generazione.

“La Serie Reno rappresenta da sempre la gamma OPPO più votata alla creatività e all’imaging, con l’obiettivo di trasformare ogni utente in un vero e proprio creatore digitale. Siamo orgogliosi di presentare oggi OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G, due smartphone dal perfetto equilibrio tra design dallo stile inconfondibile, prestazioni senza compromessi e un’attenzione a video e foto ritratto come mai prima d’ora. Sono certa che questa nuova line-up riceverà ottimi riscontri dai consumatori italiani, accontentando soprattutto gli appassionati di fotografia mobile, anche i più esigenti“, ha dichiarato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di OPPO Italia.

Parlando di funzionalità, i due smartphone sono dotati di Bokeh Flare Portrait Video, che fornisce ai video un effetto bokeh con un’elaborazione video in tempo reale, e di AI Highlight Video, capace di rilevare automaticamente la luce ambientale e di ottimizzare al meglio i filmati. Ci sono anche la modalità Ultra Steady Video, che assicura la massima stabilizzazione, e la modalità Ultra Dark per contenuti chiari e luminosi anche con scarsa luminosità o nelle riprese notturne.

OPPO Reno6 Pro 5G è dotato di una fotocamera anteriore da 32 MP e di una AI Quad Camera da 50 MP con sensore principale Ultra-Clear capace di sfruttare un algoritmo di aggregazione dei pixel per realizzare scatti da 108 MP. OPPO Reno6 5G mette invece a disposizione una tripla fotocamera con sensore da 64 MP.

Per quanto riguarda il cuore i due smartphone possono contare sul SoC MediaTek Dimensity 900 (Reno6) e sul Qualcomm Snapdragon 870 (Reno6 Pro, come anticipato più su), mentre lato memorie abbiamo 8 o 12 GB di RAM LPDDR4x e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.1/3.1. Vale la pena citare anche la ricarica SuperVOOC 2.0, capace di ricaricare le batterie da 4300 e 4500 in circa 30 minuti.

Scheda tecnica OPPO Reno6 5G

display 20:9 AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400, 410 ppi) con refresh rate di 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Dimensity 900 octa core

8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale OV64B da 64 MP (f/1.7 con EIS), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.4)

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, dual SIM (5G+4G o dual 4G), Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C

certificazione IP54, sensore d’impronte integrato nel display, supporto Dolby Atmos

batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 65 W

Android 11 con ColorOS 11.3

dimensioni di 156,8 x 72,1 x 7,59 mm, peso di 182 g

Scheda tecnica OPPO Reno6 Pro 5G

display 20:9 AMOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400, 402 ppi) con refresh rate di 90 Hz e vetro Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core

12 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX 766 da 50 MP (f/1.8 con OIS), ultra-grandangolare da 16 MP (f/2.4), teleobiettivo da 13 MP (f/2.2) e macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.4)

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, dual SIM (5G+4G o dual 4G), supporto eSIM, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C

certificazione IPX4, sensore d’impronte integrato nel display, supporto Dolby Atmos

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 65 W

Android 11 con ColorOS 11.3

dimensioni di 160,8 x 72,5 x 7,99 mm, peso di 188 g

Design di OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G

I due smartphone si contraddistinguono per la particolare finitura realizzata con l’innovativo processo OPPO Glow che sfrutta un milione di micron di cristalli prismatici. La casa cinese si è ispirata al fenomeno naturale della cristallizzazione della neve al punto di congelamento, perfezionando una rivoluzionaria tecnica di lavorazione del vetro che prevede quasi 50 passaggi complessi e oltre un anno di ottimizzazione.

Il risultato finale genera un effetto visivo di milioni di piccoli fiocchi di neve sulla scocca, che regala particolari giochi di luce. Gli smartphone sono caratterizzati da un design ultra-sottile e leggero e da bordi curvi ai lati del display.

Prezzi e uscita di OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G

OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G sono disponibili da oggi su Amazon.it, presso i migliori negozi di elettronica di consumo e gli operatori telefonici al prezzo di rispettivamente 499,99 e 799,99 euro. Le colorazioni tra cui scegliere sono due per ciascuno smartphone: Arctic Blue e Stellar Black per il primo e Arctic Blue e Lunar Grey per il secondo.

acquista OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G su Amazon

Per i primi acquirenti la casa cinese ha pensato ad alcuni vantaggi: fino al 20 ottobre 2021 sarà possibile ricevere inclusi nel prezzo alcuni prodotti dell’ecosistema OPPO:

acquistando OPPO Reno6 5G è possibile ricevere OPPO Enco Free2 e una cover con funzione flash (valore commerciale totale di 179,80 euro)

acquistando OPPO Reno6 Pro 5G è possibile ricevere OPPO Enco X, OPPO Band Style e una cover in silicone (valore commerciale totale di 279,40 euro)

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno i nuovi smartphone Android entro il 31 dicembre 2021 potranno ricevere la protezione di OPPO Care Light 2021, con 3 mesi di garanzia sullo schermo e prima sostituzione inclusa, anche per cadute accidentali (manodopera esclusa).

