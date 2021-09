Mentre Google procede spedito sui lavori relativi ad Android 12 e addirittura si parla di una data di lancio della versione stabile nei primissimi giorni di ottobre, sembra che il team di sviluppo di Samsung stia riscontrando qualche problema di troppo con la One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S21.

Il rilascio è stato rimandato a ottobre

Nelle scorse settimane era ormai certo che il colosso sudcoreano avrebbe fatto partire il programma beta della One UI 4.0 per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G durante il mese di settembre, ma sembra invece che la compagnia starebbe incontrando più problemi di quelli previsti.

Le indicazioni pubblicate in rete parlano adesso dell’elevata possibilità che l’azienda starebbe guardando al mese di ottobre come nuova finestra di lancio della beta della One UI 4.0 per la serie Samsung Galaxy S21, bug permettendo. In questo stadio dello sviluppo della One UI non è così inusuale andare incontro a piccoli intoppi sulla tabella di marcia: lo stesso accadde l’anno scorso con la serie Samsung Galaxy S20 e la prima beta di Android 11.

Il ritardo di qualche settimana non dovrebbe impedire a Samsung di rilasciare la versione stabile della One UI 4.0, e quindi di Android 12, entro la fine dell’anno.

