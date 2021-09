Era fine gennaio quando Xiaomi e Motorola mostravano due tecnologie di ricarica wireless, da non confondere con quella a induzione in cui invece il dispositivo ricaricante viene posizionato sopra una superficie. In queste stesse ore la casa alata pubblica un video in cui mostra il funzionamento di Motorola Space Charging, una tecnologia di ricarica wireless di nuova generazione che ha molti aspetti interessanti.

Ricarica fino a quattro smartphone in serie

Innanzitutto la tecnologia di Motorola è in grado di ricaricare contemporaneamente fino a quattro smartphone ad una distanza massima di 3 metri. Lla base di ricarica ha un angolo di propagazione di 100 gradi, merito della presenza di 1600 antenne che si occupano di trasmettere l’impulso in maniera uniforme all’interno di quest’area. Proprio come la tecnologia che aveva mostrato a fine gennaio, il flusso di ricarica è in grado di attraversare la carta e altri piccoli ostacoli, ma si interrompe automaticamente non appena viene individuato il corpo di una persona.

Sebbene non siano state indicate informazioni circa la velocità di ricarica, il leaker Digital Chat Station è convinto che raggiunge i 5 W. Potrebbe apparire decisamente insufficiente per le batterie integrate negli smartphone odierni, ma una ricarica wireless da 5 W è più che ideale per mantenere il dispositivo in ricarica costante senza arrecare danni alla batteria.

