Partecipando a decine di fiere internazionali fra CES, IFA e MWC, sono anni che le più importanti aziende hi-tech sul mercato mostrano prototipi di sistemi di ricarica wireless in grado di ricaricare gli smartphone senza l’utilizzo delle classiche basette ad induzione. Quest’oggi Xiaomi e Motorola ci svelano due sistemi di ricarica wireless potenzialmente rivoluzionari.

Ricarica wireless vera a 5 W

Xiaomi Mi Air Charge è un nuovo sistema di ricarica wireless caratterizzato da una particolare tecnologia sviluppata direttamente dal colosso cinese. La base di ricarica dispone di cinque antenne a fase in grado di rilevare con estrema precisione la posizione dello smartphone nell’ambiente circostante, mentre un altro array di 144 antenne si occupa di trasmettere onde millimetriche al telefono superando anche eventuali ostacoli fisici.

Lato smartphone, invece, il colosso cinese ha sviluppato un particolare sistema caratterizzato da un’antenna di posizione e un’antenna di ricevente. La prima si occupa di indicare alla base di ricarica la posizione spaziale del telefono, mentre la seconda di ricevere e convertire il segnale in energia elettrica.

Allo stato attuale la tecnologia Xiaomi Mi Air Charge Technology è in grado di distribuire una ricarica da 5 W, per un solo dispositivo alla volta. Nel prossimo futuro l’azienda si aspetta di rendere la tecnologia in grado di ricaricare contemporaneamente una grande varietà di dispositivi, da smartwatch a smartband passando anche da dispositivi per la smart home.

Ricarica wireless fino a 100 cm

Passando invece a Motorola One Hyper (da non confondere con lo smartphone), la tecnologia della casa alata è in grado di ricaricare smartphone in modalità wireless ad una distanza massima di 100 cm. Contrariamente a quella mostrata da Xiaomi, One Hyper di Motorola non trapassa gli ostacoli presenti nelle vicinanze ma, come viene mostrato nel video dimostrativo, interrompe automaticamente la diffusione delle onde semplicemente posizionando una mano di fronte il dispositivo principale.

Purtroppo l’azienda non ha rilasciato ulteriori informazioni né sul dispositivo né sulla tecnologia in funzione, ma è probabile che torneremo a sentirne parlare nel futuro prossimo.

