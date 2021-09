Samsung Galaxy Z Fold3 5G rappresenta il fiore all’occhiello della gamma di Samsung, sia perché si tratta di uno smartphone pieghevole dal design estremo, sia perché anche se non si piegasse in due sarebbe in ogni caso uno smartphone di alto livello. Tra le caratteristiche degne di nota, c’è sicuramente la resistenza all’acqua IPX8 che permette a questo smartphone pieghevole, e quindi pieno di meccanismi e movimenti, di resistere all’immersione. Ma come avrà fatto Samsung?

Samsung Galaxy Z Fold3 5G smontato in un video teardown

A spiegarcelo ci pensa JerryRigEverything, che con il suo ormai usuale video teardown smonta pezzo per pezzo un Samsung Galaxy Z Fold3 5G per mostrarci cosa c’è dentro. E se amate questo genere di video, non ne resterete delusi.

Tralasciando le componentistiche interne, è davvero interessante vedere il lavoro fatto da Samsung con il display, in grado di piegarsi a metà senza subire danni; pellicole, strati sottilissimi di vetro e di plastica, che nelle operazioni di smontaggio danno così tanto l’idea di fragilità che sembra quasi impossibile poterle utilizzare tutti i giorni per centinaia di volte.

Ma l’argomento principe del video è la certificazione IPX8 di Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, che è in grado di sopravvivere ad un’immersione di trenta minuti fino a un metro e mezzo di profondità; sulla rete erano circolate idee sull’uso di una protezione idrofobica applicata sui componenti interni, in particolare sulla scheda madre del dispositivo. Nulla di tutto questo: Samsung Galaxy Z Fold3 5G riesce a funzionare sottacqua solamente grazie alle protezioni fisiche (ad esempio la piccola guarnizione attorno alla presa di ricarica o attorno ai tasto di accensione) ricavate dal frame dello smartphone (e all’altissima qualità costruttiva che serve per ottenere un risultato simile).

Nella foto sotto potete invece vedere la minuscola guarnizione rossa in simil silicone che permette ai cablaggi di passare da una parte all’altra dello smartphone, attraverso la cerniera di chiusura, garantendo però che nessuna goccia d’acqua possa entrare all’interno.

Il video si conclude con un approfondimento sulla cerniera, punto centrale del nuovo Samsung Galaxy Z Fold3 5G e che gli permette di essere così unico.

Non ci resta quindi che lasciarvi alla visione di questo spettacolo.

