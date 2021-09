Realme annuncerà lo smartphone Realme 8s 5G in India il 9 settembre e debutterà come il primo smartphone al mondo a impiegare il SoC Dimensity 810, ma subito dopo la società potrebbe presentare in Cina un altro smartphone con il medesimo chipset. Nel frattempo Vivo S10e potrebbe essere lanciato con la serie Vivo X70 il 9 settembre.

Realme RMX3381 avvistato su Geekbench

Dopo essere stato individuato su TENAA il mese scorso, ora lo smartphone Realme con codice di modello RMX3381 è stato avvistato sulla piattaforma di benchmark Geekbench. La relativa scheda rivela che il dispositivo è alimentato dal chipset MediaTek MT6833V/PNZA che include sei core a 2,00 GHz e due core con clock a 2,4 GHz.

In base ai dati riportati sembra che questo smartphone sarà basato sul chipset Dimensity 810 e che sarà dotato di 8 GB di RAM, inoltre il dispositivo eseguirà Android 11. Nei test single-core e multi-core di Geekbench questo smartphone ha ottenuto rispettivamente 609 e 1803 punti.

Secondo rapporti recenti il dispositivo RMX3381 sarà dotato di un display LCD FHD+ da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e offrirà una fotocamera frontale da 16 MP e una fotocamera posteriore tripla composta da un sensore principale da 48 MP e due obiettivi da 2 MP.

Lo smartphone RMX3381 offre fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio per l’archiviazione ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida, inoltre include uno scanner di impronte digitali disposto lateralmente.

Le specifiche i questo smartphone sono simili a quelle di Realme 8s 5G e potrebbe debuttare come smartphone V-series.

Vivo S10e avvistato su TENAA

Vivo sta per presentare gli ultimi arrivati ​​nell’apprezzata gamma di smartphone premium di nuova generazione che include Vivo X70, X70 Pro e X70 Pro+, i quali debutteranno con il chip Vivo V1 ISP (Image Signal Processing) sviluppato dall’azienda, secondo le ultime indiscrezioni.

Tuttavia un altro smartphone Vivo con il numero di modello V2130A ha appena ottenuto la certificazione presso l’ente TENAA, il quale suggerisce che offrirà un display AMOLED da 6,44 pollici con una risoluzione dello schermo di 1080×2400 pixel.

Un nuovo rapporto di ITHome suggerisce che questo dispositivo sia Vivo S10e e che potrebbe essere presentato insieme agli smartphone della serie Vivo X70 il 9 settembre, ma la società non ha né confermato né smentito questa speculazione.

