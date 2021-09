Lo scorso 2 settembre Iliad ha deciso di consentire ai suoi già clienti di effettuare il cambio della propria offerta per passare ad una soluzione più ricca di contenuti, ossia Giga 120.

Si tratta di un piano che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, chiamate senza limiti verso alcune destinazioni internazionali, SMS senza limiti e 120 Giga di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese.

Questa offerta, che è disponibile anche per i nuovi clienti (in tal caso con un costo di attivazione pari a 9,99 euro), può essere selezionata dai già clienti dell’operatore direttamente dalla propria Aera Personale sul sito Web di Iliad (all’interno della sezione “La mia offerta” è presente la voce “Cambio offerta”, attraverso la quale è possibile avviare la procedura).

Alcuni utenti Iliad non riescono a cambiare offerta

Pare, tuttavia, che alcuni clienti di questo operatore stiano incontrando qualche difficoltà nell’effettuare il passaggio dal proprio piano a Iliad Giga 120: durante il tentativo, infatti, visualizzano un messaggio con cui vengono avvisati che non è possibile completare la procedura in quanto vi sarebbe una richiesta di portabilità in corso (“Non è possibile richiedere il cambio dell’offerta su una SIM con richiesta di portabilità in corso”).

Stando alle segnalazioni fatte dai vari utenti Iliad, il problema si presenterebbe anche nel caso in cui non vi sia alcuna richiesta di portabilità in corso e il servizio di assistenza clienti dell’operatore telefonico, già informato dell’accaduto, ha reso noto che l’azienda è al lavoro per risolvere questo disservizio.

L’operatore telefonico francese ci ha già tenuto a precisare che anche questa offerta, così come tutte le sue altre offerte, non presenta vincoli e costi nascosti. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Potete trovare tutte le offerte di Iliad seguendo questo link.

