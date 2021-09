Grande novità in casa Iliad, che ha finalmente deciso di ascoltare i propri utenti. Questi ultimi chiedevano a gran voce, e da parecchio tempo, la possibilità di cambiare offerta, operazione finora preclusa. Da oggi, i quasi otto milioni di clienti Iliad possono dunque passare a un piano diverso, magari più vantaggioso.

Cambio offerta limitato

C’è solo una limitazione, almeno per il momento, per quanto riguarda i già clienti. Indipendentemente dall’offerta già attiva, è possibile effettuare il passaggio solamente all’offerta Giga 120, attivabile anche dai nuovi clienti, sia in portabilità che con una nuova numerazione.

I già clienti possono effettuare il cambio offerta in maniera completamente gratuita e con pochi click, direttamente dalla propria Area Personale all’interno del sito ufficiale di Iliad.

Per coloro che non conoscessero l’offerta in questione ricordiamo che Giga 120 offre 120 GB di traffico Internet con il 5G incluso, minuti e SMS illimitati al costo di 9,99 euro al mese, ovviamente senza vincoli e senza costi nascosti come tutte le altre offerte dell’operatore francese. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale.

Gli utenti che cambieranno offerta manterranno ovviamente il proprio numero e l’accesso alla propria area personale. La nuova offerta Giga 120 si attiverà al momento del rinnovo mensile successivo alla richiesta di variazione. Oltre a poter contare su una maggiore quantità di traffico Internet, opzione interessante per chi ha sottoscritto le offerte più datate, l’offerta Giga 120 apre la strada al 5G, la cui copertura è in costante crescita, come vi abbiamo riportato qualche giorno fa.