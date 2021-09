Dall’azienda tedesca Nitrokey arriva un nuovo smartphone dedicato a tutti quegli utenti che mettono la sicurezza al primo posto: stiamo parlando di Nitrokey NitroPhone 1.

La soluzione studiata da Nitrokey combina sicurezza, privacy e facilità d’uso con hardware all’avanguardia e si basa su Google Pixel 4a, su cui è stato installato il sistema operativo GrapheneOS, a cui è stato affidato il compito di rendere tale device “lo smartphone Android più sicuro”.

L’azienda tedesca con questo prodotto si rivolge a chi teme che i propri dati personali siano in pericolo e per mettere in risalto le potenzialità di GrapheneOS cita le parole di Edward Snowden, che ritiene questo sistema operativo come quello da scegliere se si desidera avere garanzie di sicurezza.

Le caratteristiche di Nitrokey NitroPhone 1

La scheda tecnica dello smartphone di Nitrokey include un display da 5,81 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 730G, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e una fotocamera principale da 12,2 megapixel.

Nitrokey NitroPhone 1 può essere ordinato sul sito dell’azienda e gli utenti hanno la possibilità di chiedere che venga fornito anche senza microfoni mentre il prezzo è di 630 euro.

Tra le feature garantite da GrapheneOS vi sono la protezione offerta da un sistema di crittografia avanzata e dal chip di sicurezza Titan M, lo spegnimento automatico dopo l’inattività per il periodo di tempo configurato, l’avvio verificato che garantisce che il sistema operativo non sia stato modificato, un browser più sicuro, il rilascio immediato degli aggiornamenti di sicurezza, tutte le app in sandbox, la protezione contro gli exploit over-the-air, la protezione da tracciamento (le app non possono accedere all’IMEI, ai numeri di serie del dispositivo, ai numeri di serie della scheda SIM, ecc.), l’assenza di bloatware e backup automatici crittografati.

Potete trovare la pagina dedicata a Nitrokey NitroPhone 1 sul sito del produttore seguendo questo link.

