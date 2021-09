Come di consueto per ogni inizio del mese, AnTuTu ha pubblicato la classifica che indica quali sono i dieci smartphone più prestanti sul mercato e quali sono quelli con le migliori performance sulla fascia media.

nubia Red Magic 6 Pro si prende la vetta

nubia è al vertice della classifica di AnTuTu grazie a Red Magic 6 Pro che con un punteggio di 837506 stacca in maniera importante il secondo, ROG Phone 5, che si ferma “soltanto” a 817404. Subito dopo, sul gradino più basso del podio, abbiamo Realme GT che con un punteggio di 816743 non è di certo distante dallo smartphone che lo precede. All’ultimo posto troviamo ASUS Zenfone 8 Mini con 778716, risultato comunque notevole viste le dimensioni contenute dello smartphone della casa Taiwanese.

Ancora una volta confermata la presenza esclusiva nella classifica AnTuTu di smartphone equipaggiati con il SoC Qualcomm Snapdragon 888, anche se è molto probabile che a breve, grazie all’arrivo di Snapdragon 888+, questa situazione possa cambiare. Proprio nubia dovrebbe essere tra i primi produttori ad adottare questo nuovo System on a Chip sul prossimo Red Magic 6S Pro.

Xiaomi Mi 11 Lite lascia il passo a Realme GT Master sulla fascia media

Dopo che Xiaomi aveva raggiunto la vetta della classifica degli smartphone midrange, l’azienda concorrente Realme ha piazzato la zampata con il nuovo GT Master. Sia Mi 11 Lite sia il neonato di Realme sono dotati di SoC Qualcomm Snapdragon, ma su GT Master troviamo 778G mentre su Mi 11 Lite, 780G. I punteggi sono molto vicini, 539072 per la prima posizione e 524133 per la seconda. Al terzo posto troviamo HONOR 30 con SoC Kirin 985. Questo smartphone totalizza un punteggio piuttosto distante dalla coppia di testa con un 450879 che lascia ben intendere la differenza prestazionale che distingue i tre smartphone.

Con l’arrivo di nuovi smartphone dotati di Snapdragon 778G e 888+ è possibile che la classifica di settembre verrà stravolta, vedremo cosa ci riserverà un mercato che come sempre è in frenetica evoluzione e che non sembra mai fermare la propria corsa alla prestazione assoluta.