Con un design mozzafiato da ogni parte li si guardi, Realme GT Master Edition e Realme GT Explorer Master Edition rappresentano l’apice del design degli smartphone a marchio Realme. Lanciati in Cina a luglio di quest’anno, in queste ore il colosso cinese li porta anche in Italia.

Due smartphone che puntano sul design

Con un design mozzafiato e una scheda tecnica di alto livello, Realme GT Master e Realme GT Explorer Master Edition rappresentano per l’azienda la prova che è più che pronta per competere contro aziende ben più blasonate. “Da quando abbiamo fondato realme, non ci siamo mai allontanati dalla nostra missione di portare prodotti d’avanguardia per i giovani di tutto il mondo“, sottolinea Sky Li, CEO e fondatore di Realme. “Siamo entusiasti di annunciare che stiamo commercializzando nuovi prodotti AIoT per i 100 milioni di fan di realme in tutto il mondo, per donare alla giovane generazione prodotti con caratteristiche ed esperienze che possano ispirarli e farli divertire.“

Nati dall’ingegno del designer industriale Naoto Fukasawa, entrambi gli smartphone dispongono di una scheda tecnica valida. Il modello Realme GT Explorer Master Edition dispone di un pannello curvo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz; Realme GT Master Edition, invece, monta un display piatto Super AMOLED da 6,43 pollici sempre con frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Sono presenti piccole differenze anche per la fotocamera principale: GT Explorer Master Edition dispone di un sensore Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 16 MP e un sensore macro da 2 MP; il modello GT Master Edition punta invece su un sensore principale da 64 MP, uno ultra grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP. Dal punto di vista dei processori troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 870 per Realme GT Explorer Master Edition e lo Snapdragon 778G per il modello Realme GT Master Edition. La RAM è disponibile in tagli da 8/12 GB mentre la ROM da 128 o 256 GB. Piccole differenze anche per la batteria con un modulo da 4300 mAh per Realme GT Master Edition e 4500 mAh invece per Realme GR Explorer Master Edition – entrambi dispongono del supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Realme non ha ancora rilasciato informazioni circa il prezzo e la disponibilità all’acquisto dei due smartphone in Italia, ma vi aggiorneremo non appena ci verranno comunicati.

