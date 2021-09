Dopo mesi di rumor e speculazioni Microsoft ha annunciato oggi che terrà un evento online in cui rivelerà al mondo i dispositivi che proveranno a plasmare il futuro dell’azienda e che tale evento prenderà il via il 22 settembre alle 17 italiane.

Il protagonista più atteso sarà indubbiamente il Microsoft Surface Duo 2, chiamato a riscattare l’insuccesso del primo modello e che negli ultimi mesi è stato al centro di rumor e speculazioni riguardo caratteristiche e design.

Microsoft Surface Duo 2: cosa sappiamo finora

Nelle scorse settimane erano emerse in rete alcune immagini del dispositivo in questione che mostravano una nuova colorazione nera e un modulo fotografico migliorato caratterizzato da tre fotocamere sulla parte posteriore.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, stando a quanto sostenuto nei vari rumor, il Surface Duo 2 dovrebbe montare un SoC Snapdragon 888 con supporto al 5G e dovrebbe poter contare sulla presenza del chip NFC, grande assente nel modello dello scorso anno.

Nonostante l’hardware del primo modello abbia lasciato a desiderare, le vere lacune del Duo originale erano da attribuirsi in particolar modo al software spesso carente e colmo di bug che ha, di fatto, finito per compromettere l’idea di dispositivo mobile per la produttività immaginato da Microsoft stessa.

Tra gli altri prodotti attesi nel corso dell’evento ci si aspettano nuovi portatili, un nuovo Surface Pro-X (come suggerito dall’immagine dell’evento) e alcuni accessori tra cui un paio di cuffie bluetooth.

