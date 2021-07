Il Microsoft Surface Duo è indubbiamente uno dei dispositivi, lanciati lo scorso anno, ad aver maggiormente deluso le aspettative create da Microsoft e dagli addetti ai lavori.

Il Duo prometteva un modo completamente nuovo di affrontare la produttività nel corso della giornata e, più in generale, di interagire con un dispositivo mobile grazie anche all’innovativo form-factor.

Tali promesse però si sono dovute scontrare con un software immaturo, in cui i bug la facevano da padrone, e con un hardware tutt’altro che di ultima generazione tra cui un comparto fotografico più che mediocre.

Nonostante la delusione della prima iterazione, Microsoft non si sarebbe data per vinta e sembrerebbe intenzionata a lanciare il successore del Microsoft Surface Duo, come testimoniato da alcune immagini di un prototipo emerse in rete, condivise in un video su YouTube dall’utente Tech Rat, di cui hanno confermato la veridicità i colleghi di Windows Central.

Modulo fotografico tutto nuovo per Microsoft Surface Duo 2 e un prezzo più basso

Le immagini di quello che sembra essere a tutti gli effetti il Microsoft Surface Duo 2 mostrano un dispositivo pressoché simile al precedente, fatta eccezione per il modulo fotografico a tre sensori che si discosta completamente dall’approccio del precedessore il quale era caratterizzato da una singola fotocamera da 10 MP.

Il comparto fotografico del nuovo Surface Duo dovrebbe essere così composto: un sensore standard, un sensore telefoto e un sensore ultra-grandangolare.

Nelle immagini del leak notiamo anche la presenza di una variante di colore nera e lo spostamento del sensore per la lettura delle impronte digitali sul tasto di accensione del dispositivo.

Stando a quanto dichiarato dal leak e confermato in seguito da Windows Central, Microsoft sarebbe intenzionata a presentare ufficialmente il Surface Duo 2 nei mesi di settembre o ottobre a un costo inferiore a quello con cui venne commercializzato il primo modello il cui prezzo fuori mercato finì per intimorire eventuali acquirenti e appassionati.

Vi terremo informati qualora dovessero emergere ulteriori aggiornamenti.