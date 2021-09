Se siete alla ricerca di una incredibile offerta smartphone per acquistare un telefono nuovo di zecca volendo da utilizzare anche come dispositivo secondario, in queste ore l’ottimo OnePlus 8 è disponibile su Amazon al prezzo bomba di 399,99 euro.

Un ottimo smartphone a un prezzo incredibile

Si tratta della versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, una configurazione più che valida per questo smartphone che, a distanza di un anno dalla sua presentazione, ha ancora molte frecce al suo arco. Infatti, oltre a presentarsi con un design di alto livello e curato sotto ogni punto di vista, anche la scheda tecnica garantisce ancora oggi un utilizzo sempre puntuale, scattante e privo di lag.

OnePlus 8 dispone di un display Fluid AMOLED da 6,58 pollici in formato 20:9 con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) con certificazione HDR10+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 865 con modem Snapdragon X55 con supporto alle reti 5G e RAM LPDDR5 con ROM di tipo UFS 3.0.

Il comparto fotografico si basa su tre sensori posteriori di cui il principale da 48 MP con OSI e pixel binning a 12 MP, mentre frontalmente è inserito un sensore da 16 MP. La batteria da 4300 mAh è compatibile con la tecnologia di ricarica rapida Warp Charge 30T a 30 W.

Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le altre incredibili offerte selezionate quotidianamente dalla nostra redazione. Infine, vi lasciamo il video della nostra recensione nel caso in cui voleste più informazioni circa le qualità dello smartphone prima di effettuare l’acquisto.

Acquista OnePlus 8 su Amazon

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone OnePlus