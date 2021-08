Realme è il brand che ha raggiunto più velocemente i 100 milioni di smartphone venduti a livello globale. L’azienda cinese ha conseguito questo importante traguardo in soli tre anni, e si tratta di un vero record in base ai dati forniti da Strategy Analytics.

Realme da record: 100 milioni di smartphone venduti e top 5 europea

Il brand Realme è stato fondato nel 2018, e nel 2019 è diventato quello più in rapida crescita al mondo. Pensate che nel 2021 ha registrato la crescita su base annua più veloce tra le prime dieci aziende di telefonia (+149% di spedizioni su base annua per i dati IDC nel secondo trimestre), e che quest’anno è ufficialmente entrata nella top 5 europea dei produttori di smartphone.

In breve tempo dalla sua nascita, Realme è entrata a far parte della top 7 dei produttori a livello globale, e oggi si è allargata fino a risultare presente in 61 diversi mercati (Italia compresa, naturalmente). L’azienda può vantarsi di essere la prima ad aver lanciato uno smartphone 5G a meno di 200 dollari, e tra le prime ad aver proposto fotocamere da 64 MP, ricarica UltraDart da 125 W e processore Qualcomm Snapdragon 888.

Come ribadito da Sky Li, CEO della compagnia, il focus di Realme è sempre stato il mercato dei giovani: “I giovani, sia i nostri utenti che il nostro staff, ci hanno insegnato a osare, ad andare incontro al futuro, dandoci il coraggio di rivoluzionare un settore ben consolidato“. Il dirigente ha inoltre dichiarato che l’azienda mira a spedire altri 100 milioni di smartphone entro la fine del 2022, per proseguire così anche negli anni successivi.

Per raggiungere l’obiettivo, Realme punta a espandere la propria gamma di prodotti, sviluppando entro i prossimi cinque anni un ecosistema IoT completo a livello globale, con dispositivi audio, wearable, TV, tablet e laptop. Voi avete già acquistato uno smartphone Realme? Come vi state trovando?

