Appena rientrati dalle vacanze? Amazon vi accoglie con una promozione imperdibile che occasionalmente viene riproposta probabilmente per svuotare i magazzini dai prodotti usati. Si tratta, anche questa volta, di un taglio secco del 30% sui prezzi dei prodotti Amazon Warehouse, che ovviamente si aggiunge allo sconto già esistente, vediamo i dettagli.

Sconto del 30% dal 30 agosto su Amazon Warehouse

Per chi non lo conoscesse è importante spiegare innanzitutto cos’è il programma Amazon Warehouse: si tratta di una selezione di prodotti Amazon che nei mesi precedenti sono stati resi dai clienti e quindi non più vendibili come “nuovi”. Spesso però ci sono delle occasioni davvero ghiotte in quanto nell’Amazon Warehouse ci vanno a finire anche quei prodotti resi non per difetti o problemi bensì perché non piaciuti, o non ritenuti idonei all’uso previsto. Di conseguenza spesso e volentieri si riesce a fare degli affari davvero importanti acquistando a prezzi scontati prodotti praticamente pari al nuovo.

Approfittare della promozione è molto semplice: a partire dalle 00:00 del 30 agosto 2021 (a partire dalla mezzanotte dunque) vi basta recarvi nella sezione Amazon Warehouse (link alla pagina dedicata) e cercare all’interno di questa pagina i prodotti di vostro interesse. Potete usare le categorie a lato oppure la barra di ricerca. Una volta individuato è sufficiente aggiungerlo a carrello e completare l’acquisto, lo sconto del 30% sarà visibile subito nel carrello.

Alcuni prodotti che verranno scontati del 30%

A partire dalla mezzanotte dunque ci sarà una caccia all’offerta, per aiutarvi a non perdervi le occasioni più ghiotte abbiamo raccolto alcune delle migliori proposte che potete già inserire a carrello in modo da essere i più veloci a completare l’acquisto. Vi ricordiamo infatti che le quantità sono molto limitate.

Offerta Smartphone a partire dalla mezzanotte

Offerte Computer e Tablet a partire dalla mezzanotte

Offerte Wearable a partire dalla mezzanotte

Ulteriori offerte le trovate alla pagina dedicata su Amazon.it, oppure potete iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato alle offerte Prezzi.Tech.