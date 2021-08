Camo è un’applicazione che permette di sfruttare la fotocamera del proprio smartphone come webcam di qualità professionale nelle videochiamate, live streaming o eventi online.

Lo strumento permette di utilizzare qualsiasi obiettivo sullo smartphone (ultrawide, grandangolare, teleobiettivo o selfie) e di effettuare ingrandimenti, panoramiche, rotazioni, regolazioni della luce, della messa a fuoco e dell’esposizione e di sfruttare il flash per migliorare l’illuminazione.

L’esclusiva app Camo Studio viene eseguita sul proprio PC o Mac, offrendo il ​​pieno controllo del video senza la necessità di armeggiare con lo smartphone.

Camo trasforma lo smartphone in una webcam di alta qualità

Questa soluzione non richiede hardware aggiuntivo e garantisce la privacy in quanto instrada semplicemente il flusso video dallo smartphone al computer.

Tra gli altri punti di forza vale la pena menzionare la latenza super bassa, video di qualità professionale in molte risoluzioni, potenti preset, modalità orizzontale o verticale con controlli di rotazione completi e scelta tra proporzioni 16:9 o 4:3, passaggio immediato dalla fotocamera anteriore a quella posteriore tra più dispositivi Android.

Camo funziona perfettamente con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Chrome, OBS Studio, Streamlabs, Skype, Twitch, Panopto, ScreenFlow, Final Cut Pro X e molti altri prodotti di registrazione e streaming video.

Camo è disponibile per Android gratuitamente senza pubblicità, ma attualmente è ancora in fase di sviluppo, pertanto potrebbe riservare qualche bug. A seguire trovate il video e il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google.

