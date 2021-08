Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni e giochi che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Benvenuti quindi nella nostra rubrica mensile, che si tiene ogni seconda domenica del mese, dove vi illustriamo i nuovi migliori giochi per Android usciti di recente, una nostra selezione di 5 titoli che reputiamo assolutamente da provare.

Questi sono dunque i 5 migliori giochi Android di agosto 2021 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però i vostri nuovi preferiti all’interno dei commenti.

Traffic Fever-Moto

Primo gioco di puntata si chiama Traffic Fever – Moto, uscito il 9 giugno 2021 sul Play Store è uno dei migliori giochi di simulazione del traffico non solo per come è costruito a livello tecnico ma anche per la parte dei contenuti. Sono presenti infatti diverse modalità di gioco come missioni e sfide, sono presenti 20 moto a disposizione che si possono sbloccare superando i vari livelli e l’immancabile personalizzazione, molto versatile con pezzi di ricambio performanti.

Il gioco consiste infatti nel superare il traffico e tagliare il traguardo nel minor tempo possibile, inoltre dà la possibilità di giocare online tramite la modalità infinita per scalare le classifiche mondiali. L’interfaccia di gioco è semplice: la visuale è in prima persona e abbiamo la manopola del gas nella parte destra dello schermo e il freno nella parte sinistra, per direzionare la moto invece basta ruotare il telefono leggermente verso destra o sinistra in base a dove si trova il veicolo da schivare.

L’aspetto che colpisce maggiormente è la realizzazione grafica perché curata nei minimi dettagli senza sbavature.

Floes

Il secondo titolo che vi proponiamo è Floes, uscito sul Play Store il 13 maggio 2021 e contenente annunci pubblicitari a favore degli sviluppatori.

Floes è gioco di riflessi casual e consiste nel toccare lo schermo per aiutare il pinguino a saltare tramite i floe. Più floe lanciamo sotto il pinguino, maggiori saranno le possibilità di rimbalzare più in alto.

Avremo a disposizione tre salvagenti che possiamo usare per salvare il pinguino e continuare a giocare questa avventura di sopravvivenza. Sono presenti un numero illimitato di livelli e ogni 100 livelli raggiunti comparirà una nuova forma di rimbalzo con diversi colori ed effetti atmosferici come vento, pioggia, neve e altro.

Mano a mano che si prosegue con i livelli si potranno sbloccare non solo nuove forme ed effetti grafici del salto del pinguino, ma anche più skin come pirata, astronauta, chitarrista, fenicottero, squalo.

Port City: Ship Tycoon

Altro titolo molto interessante da provare è Port City: Ship Tycoon, uscito il 27 maggio 2021 si tratta di un gioco di simulazione di magnate di strategia online, gratuito da scaricare e giocare ma con acquisti in app.

L’obiettivo principale è quello di costruire il proprio porto navale e renderlo il più grande possibile per poter collezionare navi. Migliore è la nave maggiore sarà il carico che può trasportare. Se sfruttiamo al meglio e nella maniera giusta gli strumenti a disposizione per le prime ore di gioco, più facile sarà con il tempo completare i contratti e creare il più grande impero navale del mondo.

Potremo, inoltre, esplorare nuove regioni globali mentre le nostre navi attraversano i mari tramite porti e isole ma non solo perché ogni mese sarà possibile giocare a nuovi eventi che gli sviluppatori rilasciano, aspetto interessante per aumentare i contenuti del titolo.

Solitaire Klondike

Penultimo titolo di questa puntata è un nome noto: Solitario Klondike, uscito il 19 maggio 2021.

Solitaire Klondike è un avvincente gioco di carte della classica collezione di solitari ed è simile a semplici giochi da tavolo in solitario come Cube, Spider, Freecell, e molti altri.

Il sistema di gioco è quello di risolvere il solitario e per farlo dovremo spostare le carte di 4 semi: cuori, picche quadri e fiori, cercando di impilarle per seme partendo dagli assi. Le carte del solitario possono anche essere spostate tra le colonne, possiamo impilare le carte in ordine decrescente e alternare tra semi rossi e neri. La pila di carte può essere spostata trascinando tutta la pila nell’altra colonna.

L’obiettivo è ottenere il punteggio più alto spostando le carte alla base per concludere la scala con lo stesso seme. Insomma un ottimo gioco non complicato da tenere in considerazione come passatempo per ricoprire i vari momenti di noia che si possono creare durante le nostre giornate.

Cross Logic

L’ultimo titolo invece di questa puntata che, a nostro parere è il più interessante per la categoria cui si posiziona rispetto ad altri, è Cross Logic, uscito sul Play Store il 28 maggio 2021.

Rispetto al titolo precedente teniamoci pronti ad usare la nostra mente per risolvere i puzzle di logica. L’obiettivo del gioco infatti è quello di sviluppare le capacità intellettuali divertendosi, unico neo è che purtroppo tutti i quiz sono disponibili solamente in inglese, vedremo se in futuro magari con un aggiornamento arriverà anche la lingua italiana e la questione potrebbe farsi più interessante.

In generale l’idea del gioco è interessante ma sono presenti alcuni bug da risolvere come ad esempio gli indizi che non sono sempre precisi e non permettono di risolvere i puzzle o casi in cui un giorno si completano le partite e il giorno dopo si ritrova a farle da capo a causa di problemi di salvataggio.

Tuttavia è comunque un gioco recente e ci auguriamo che gli sviluppatori risolvano con prossimi aggiornamenti.