Amazon è pronta a lanciare tanti nuovi sconti con le Offerte di Settembre, che saranno valide dal 30 agosto al 7 settembre 2021 su tantissimi prodotti. L’iniziativa porterà ribassi fino al 40% per chiudere alla grande il periodo estivo e il “solito” -30% su una selezione di prodotti Amazon Warehouse.

In arrivo le Offerte di Settembre Amazon con tanto di sconto del 30% sul Warehouse

Il 30 agosto partiranno su Amazon le Offerte di Settembre, che comprenderanno tantissimi prodotti in sconto all’interno di diverse categorie, tra le quali non mancheranno certamente smartphone Android e altri dispositivi tech. Per il momento non possiamo anticiparvi niente, ma sappiamo già che tra le proposte ci sarà l’atteso ritorno degli sconti sui prodotti Amazon Warehouse, spesso tra i più gettonati tra gli utenti alla ricerca di un affare.

A partire dalla mezzanotte del 30 agosto (quindi nella notte tra domenica e lunedì) sarà possibile beneficiare del 30% di sconto su prodotti selezionati di Amazon Warehouse. Nel caso non lo sappiate, si tratta della sezione dedicata all’usato, che però include spesso anche prodotti mai aperti o semplicemente con confezione danneggiata. Il ribasso del 30% sarà visualizzato come sempre nella pagina di ciascun prodotto e sarà applicato direttamente nel carrello.

L’iniziativa promozionale si aggiunge a quelle già disponibili e riguardanti il ritorno a scuola: sul sito troviamo già le proposte Pronti per la scuola e quelle dedicate ai libri scolastici. Appuntamento dunque al 30 agosto, quando scopriremo insieme gli sconti migliori delle Offerte di Settembre di Amazon e tutte le iniziative pensate dal colosso: avete già puntato qualche smartphone o dispositivo in particolare?

