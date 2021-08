Motorola Moto G60s è il nuovo smartphone di fascia media dell’azienda alata costituito da una batteria molto generosa e una scheda tecnica dal buon rapporto qualità/prezzo.

Caratteristiche Motorola Moto G60s

Frontalmente lo smartphone Motorola ha un design più che apprezzabile considerando la fascia di prezzo, merito anche delle cornici sufficientemente ottimizzate e dellla fotocamera punch hole centrale che non ruba troppo spazio al display. A tal proposito, Moto G60s dispone di un ampio pannello da 6,8 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre al suo interno batte il SoC MediaTek Helio G95 con 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di archiviazione di tipo UFS 2.1.

Piuttosto completo il modulo fotografico principale con ben quattro sensori di cui il principale da 64 MP con apertura f/1.7, così come la connettività che dispone del supporto Dual SIM, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, NFC e GPS + GLONASS. Il pezzo forte del dispositivo è senza ombra di dubbio la generosa batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida Turbopower da 50 W. Il sistema operativo, infine, è Android 11 con la consueta personalizzazione Motorola.

Scheda tecnica

Display da 6,8 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

processore MediaTek Helio G95 con GPU Mali-G76 3EEMC4;

6 GB di RAM LPPDDR4x con 128GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.1 espandibile fino a 1TB con microSD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP con apertura f/1.7, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.2;

Dual SIM (nano + nano/microSD), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS + GLONASS e USB Type-C;

batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida Turbopower da 50 W;

dimensioni: 169,7 x 75,9 x 9,6 mm;

peso: 212 grammi;

Android 11.

Prezzo e disponibilità Motorola Moto G60s

Lo smartphone è disponibile fin da subito in Brasile nelle colorazioni blu e verde al prezzo di 2249,10 real brasiliani, circa 370 euro al cambio. Non ci sono indicazioni circa un eventuale disponibilità anche in Italia, ma vi terremo informati in caso di novità.

