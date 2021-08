Così come previsto, Samsung nelle scorse ore ha presentato ufficialmente Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic, smartwatch con i quali esordisce anche l’attesa nuova versione di Wear OS, nata dalla collaborazione tra Google e il colosso coreano.

Senza dubbio è proprio l’aspetto software che stuzzica maggiormente la curiosità di appassionati e addetti ai lavori, in quanto ci si chiede cosa il nuovo Wear OS sia in grado di offrire agli utenti e un aiuto in tal senso ci arriva direttamente dal colosso di Mountain View.

Il team di Google, infatti, ha pubblicato sul blog ufficiale un post con il quale suggerisce cinque possibili funzionalità che Wear OS metterà a disposizione di chi deciderà di acquistare Samsung Galaxy Watch 4 (che può contare su un’interfaccia personalizzata dal colosso coreano).

Le cinque cose che sarà possibile fare con il nuovo Wear OS

Una delle prime cose che vengono in mente quando si pensa ad uno smartwatch è la possibilità di sfruttare il modulo GPS per ricevere le istruzioni per raggiungere una determinata meta e l’app Google Maps su Wear OS è studiata per portare l’utente a destinazione nel modo più efficiente possibile, con indicazioni passo passo inviate dal telefono all’orologio e la sincronizzazione che permetterà di vedere gli indirizzi di casa e di lavoro aggiunti sullo smartphone in precedenza.

Con l’app Messaggi di Google aggiornata sarà possibile ricevere messaggi ovunque ci si trovi e rispondere facilmente direttamente dall’orologio senza dover prendere il telefono. L’applicazione sull’orologio si sincronizza con lo smartphone, in modo che le conversazioni rimangano aggiornate.

Con il nuovo Wear OS arriva in altri 16 Paesi (Belgio, Brasile, Cile, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Hong Kong, Irlanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Slovacchia, Svezia, Taiwan, Ucraina ed Emirati Arabi Uniti) la possibilità di pagare con Google Pay direttamente dal proprio polso.

Gli abbonati a YouTube Music Premium potranno accedere a oltre 80 milioni di brani e migliaia di playlist sulla nuova app YouTube Music su Wear OS. L’app potrà essere scaricata direttamente dallo smartwatch attraverso il Play Store.

Wear OS potrà contare su tante app sviluppate in collaborazione con Google e dotate di un’interfaccia migliorata: tra di esse vengono segnalate Calm, Komoot, MyFitnessPal, Period Tracker, Sleep Cycle, Spotify e Strava. Basta accedere al Google Play Store e si avrà l’imbarazzo della scelta.

Molte di queste app introdurranno anche nuovi tile, consentendo così agli utenti di accedere in modo rapido alle informazioni e alle azioni che più gli interessano. In ultimo, Spotify supporterà la riproduzione offline.

Alcune di queste novità inizieranno a essere implementate a partire da oggi per gli attuali utenti Wear OS e saranno disponibili per chi acquisterà gli smartwatch di Samsung fin dal loro esordio sul mercato, in programma alla fine di agosto.