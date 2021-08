Google Foto non solo è il custode di foto, video e GIF ma, con la funzione Ricordi, è anche una formidabile macchina del tempo capace di farci rivivere ricordi ormai sepolti nel tempo. A partire da oggi il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha iniziato ad aggiungere un nuovo pannello all’interno delle foto nel tab Ricordi.

Più dettagli sulle foto scattate

Tramite esso, come si può notare dalla galleria immagini sottostante, sono adesso presenti molte più informazioni rispetto a quelle precedentemente disponibili. Infatti, oltre le voci “Visualizza tutte le foto di questo giorno”, “Salva ricordo nell’album” e “Impostazioni ricordi”, tramite un tap sui tre pallini in basso a destra si può accedere a una visione molto più dettagliata su dove la foto è stata scattata, l’anteprima della mappa relativa al luogo, le informazioni dettagliate sull’immagine (risoluzione e dimensione) e anche tramite quale fotocamera (smartphone) è stata scattata.

Il nuovo menu dettagliato del pannello Ricordi di Google Foto dovrebbe essere già disponibile ma, come riporta Android Police, non è chiaro se sia in qualche modo legato alla versione 5.53.0.38872475 dell’applicazione di Google o magari attivato tramite un aggiornamento lato server. In ogni caso, vi consigliamo di tenere sempre aggiornata l’app tramite il badge del Play Store sottostante.