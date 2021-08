In queste ore l’account Twitter ufficiale di OPPO ha presentato la tabella di marcia per quanto riguarda il rilascio dell’aggiornamento a ColorOS 11, basato su Android 11, per il mese di agosto. Tutti gli smartphone presenti nell’elenco sottostante riceveranno l’aggiornamento tramite OTA (Over The Air) ma, volendo, è possibile controllarne la disponibilità seguendo il percorso Impostazioni > Aggiornamento software.

Rollout per i Paesi dell’Europa Occidentale

Find X2: Spagna, Svizzera, Olanda, Inghilterra

Find X2 Pro: Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera, Inghilterra, Olanda

Find X2 Neo: Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera, Inghilterra, Olanda

Find X2 Lite: Francia, Germania, Italia, Portogallo, Svizzera, Spagna, Olanda, Inghilterra

Reno4 5G: Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Svizzera, Spagna, Olanda, Inghilterra

Reno4 Pro 5G: Belgio, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Svizzera, Spagna, Olanda, Inghilterra

Reno4 Z 5G: Belgio, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Svizzera, Olanda, Inghilterra

Reno 10x Zoom: Francia, Italia, Spagna, Olanda

Rollout per i Paesi della Comunità economica europea

Find X2: Romania, Turchia, Ucraina

Reno4: Polonia, Turchia

Reno4 Pro 5G: Moldavia, Romania, Polonia, Russia

Reno4 Pro: Turchia, Ucraina

Reno4 Z 5G: Polonia, Romania

Reno4 Lite: Moldavia, Polonia, Romania, Turchia, Ucraina

Reno3 Pro: Russia, Romania, Polonia, Turchia, Ucraina

Reno3: Polonia, Russia, Turchia, Ucraina

Reno2: Kazakistan, Polonia, Russia, Turchia, Ucraina

Reno2 Z: Kazakistan, Polonia, Russia, Turchia, Ucraina

Reno Z: Kazakistan, Russia, Turchia

Reno 10x Zoom: Kazakistan, Polonia, Russia, Turchia

A72: Polonia, Russia, Romania, Turchia, Ucraina

A52: Polonia, Russia, Turchia, Ucraina

A91: Kazakistan, Polonia, Russia, Turchia, Ucraina

A9 2020: Kazakistan, Russia, Turchia, Ucraina, Romania

Reno (dal 31 agosto): Kazakistan, Russia

Purtroppo, i modelli OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020 non verranno aggiornati a ColorOS 11 per limiti legati al poco quantitativo di RAM a disposizione.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone OPPO