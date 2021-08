In queste settimane si parla tanto della serie Google Pixel 6 ma il colosso di Mountain View ha un altro asso nella manica da calare e il suo lancio potrebbe essere più vicino del previsto: stiamo parlando di Google Pixel 5a.

Ebbene, nelle scorse ore Jon Prosser ha svelato alcuni interessanti dettagli relativi al successore di Google Pixel 4a, inclusi i mercati in cui dovrebbe essere disponibile.

La presunta scheda tecnica di Google Pixel 5a

Come apprendiamo da FrontPageTech, Google Pixel 5a dovrebbe poter contare su un display da 6,4 pollici con refresh rate a 60 Hz che può spingersi in determinate occasioni fino a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB di RAM, una scocca con certificazione IP67, un ingresso jack audio da 3,5 mm e una batteria da 4.650 mAh (che non supporta la ricarica rapida).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto a Google Pixel 5 (un sensore principale da 12 megapixel e uno ultra grandangolare da 16 megapixel) mentre non è chiaro se il device sarà venduto nella sola colorazione Mostly Black o se ve ne saranno anche altre.

Uno smartphone per pochi fortunati

Per quanto riguarda il lancio, stando alla fonte di Jon Prosser il colosso di Mountain View avrebbe scelto come giorno giovedì 26 agosto 2021.

Purtroppo anche le nuove indiscrezioni confermano quanto emerso sino a questo momento: Google Pixel 5a dovrebbe essere venduto soltanto negli Stati Uniti e in Giappone mentre non vi sono informazioni su una possibile commercializzazione in altri Paesi in una seconda fase (al momento tale ipotesi appare piuttosto difficile).

Passando al prezzo, infine, Google Pixel 5a potrebbe arrivare sul mercato a 450 dollari, pronto a sfidare gli altri modelli di fascia media con un non trascurabile vantaggio rispetto alla concorrenza: potrà offrire agli utenti la tanto desiderata “esperienza Google”.

Probabilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più.

