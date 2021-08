Fastweb invita i clienti a stare attenti a nuovi tentativi di truffe telefoniche

I tentativi di truffe telefoniche sono sempre all’ordine del giorno, per questo motivo Fastweb ha pensato bene di invitare i propri clienti a prestare attenzione e, per farlo, sta portando avanti una nuova campagna informativa via SMS.

Se di Fastweb abbiamo parlato giusto questa mattina per raccontarvi della crescita nel primo semestre del 2021, l’ultima volta che avevamo toccato l’argomento delle truffe telefoniche era stato per illustrarvi le importanti contromisure dell’AGCOM atte a contrastare il SIM Swap.

Avviso ai clienti Fastweb: attenzione alle chiamate scorrette

A spingere Fastweb ad avviare questa nuova e opportuna campagna informativa è stato il moltiplicarsi delle chiamate scorrette (rectius tentate truffe telefoniche) ricevute dai clienti in questo periodo.

Nelle chiamate in questione, in particolare, ai clienti Fastweb vengono comunicati fantomatici aumenti di prezzo della propria offerta. L’operatore ha preso nettamente le distanze da queste chiamate, che non rispondono a verità: le telefonate non arrivano da Fastweb e non ci sono campagne di rimodulazione in atto.

La parte più importante del messaggio inviato da Fastweb – il cui testo trovate di seguito e che potete vedere anche nello screenshot qui sotto – è quella successiva, nella quale si esorta i clienti a non fornire i propri dati e a verificare la propria offerta solo attraverso i canali ufficiali – sezioni “La mia offerta” e “Il mio conto” nell’area clienti, sia sul sito che nell’applicazione My Fastweb –, così come indicati sulla pagina dell’operatore a questo link.

Ecco il testo del messaggio inviato da Fastweb ai propri clienti:

«Ricevi chiamate in cui ti comunicano aumenti sulla tua offerta? Non fornire i tuoi dati e verifica la tua offerta su https://go.fastweb.it/Chiamate-scorrette».

Siete clienti Fastweb? Avete ricevuto anche voi chiamate sospette di questo tipo e questo messaggio informativo? Fatecelo sapere nel box dei commenti.