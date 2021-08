Secondo le ultime indiscrezioni Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe offrire una fotocamera sotto il display e potrebbe essere presentato la prossima settimana insieme a Mi Tablet 5. Nel frattempo Xiaomi Mi 11 Lite NE è in lavorazione per l’India, mentre Mi 11T sarà dotato di schermo OLED.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe offrire una fotocamera sotto il display

Le voci di corridoio indicano che il prossimo Mi MIX 4 debutterà come il primo smartphone dell’azienda con un sensore della fotocamera sotto il display. Oggi le foto di questo dispositivo in arrivo sono emerse online e presumibilmente arrivano dalla fabbrica del fornitore.

Il dispositivo dovrebbe avere tre sensori posizionati sotto lo schermo: impronte digitali, fotocamera e luce. Le cornici che circondano il pannello del display sono piuttosto sottili per offrire un’esperienza quanto più possibile a schermo intero.

Poiché Xiaomi ha optato per un sensore della fotocamera in-display, non sarà possibile offrire uno schermo con risoluzione 2K e quindi il Mi MIX 4 avrà una risoluzione dello schermo Full HD+.

Il CEO di Xiaomi suggerisce il lancio ad agosto dei nuovi Mi MIX e Mi Tablet

Xiaomi Mi MIX 4 segna il ritorno di uno smartphone della serie MIX dopo circa tre anni e potrebbe essere lanciato in Cina il 10 agosto assieme a Mi Tablet.

Xiaomi ha recentemente tenuto uno streaming video ufficiale in diretta per i suoi fan in Cina. Durante questo live streaming, il CEO dell’azienda ha rivelato che nuovi smartphone e tablet saranno annunciati questo mese.

Lei Jun ha dichiarato che gli ultimi smartphone e tablet saranno annunciati nell’agosto 2021 e sebbene non abbia rivelato dettagli su questi prodotti, ha affermato che la società terrà una conferenza annuale del 2021 il 10 agosto, durante la quale è probabile che l’esecutivo possa svelare gli imminenti smartphone e tablet.

Oltre a Mi MIX 4, il tablet in arrivo potrebbe essere Xiaomi Mi Pad 5 che potrebbe integrare il chipset Qualcomm Snapdragon 870 e offrire un display LCD da 10,95 pollici, tuttavia questo non è ancora confermato.

Xiaomi Mi 11 Lite NE in lavorazione per l’India. Mi 11T sarà dotato di schermo OLED

Xiaomi sta già commercializzando gli smartphone Mi 11 Lite 4G e Mi 11 Lite 5G in più mercati, ma secondo l’informatore Kacper Skrzypek la società sta lavorando su un altro dispositivo per l’India chiamato Xiaomi Mi 11 Lite NE. Secondo il tipster questo dispositivo ha il nome in codice “lisa” ed è basato sul chipset Snapdragon 778G.