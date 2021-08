Sebbene i servizi in background non siano più in grado di accedere agli appunti dopo l’aggiornamento di Android 10, è comunque possibile utilizzare tastiere di terze parti per sincronizzare i contenuti degli appunti su tutti i propri dispositivi. Una di queste è SwiftKey.

L’ultima versione beta dell’app tastiera di Microsoft ha aggiunto il supporto per la sincronizzazione degli appunti con Windows 10 tramite cloud.

SwiftKey prova a colmare il divario tra Windows e Android

Innanzitutto è necessario scaricare l’ultima versione beta 7.8.5.3 di SwiftKey e quindi entrare nelle impostazioni della tastiera e trovare la sezione Rich input, all’interno della quale si può trovare una nuova voce Appunti.

Se non effettuato verrà richiesto di eseguire l’accesso con il proprio account Microsoft, dopodiché verrà presentata un’opzione per sincronizzare la cronologia degli appunti che permetterà di copiare e incollare il testo tra i dispositivi Windows e lo smartphone.

Nella sezione sotto gli interruttori sarà disponibile una raccolta degli attuali frammenti di testo che verranno eliminati automaticamente dopo un’ora, ad eccezione degli elementi appuntati.

Per sfruttare appieno la sincronizzazione degli appunti bisognerà attivarla anche sul proprio computer Windows cercando la voce “appunti” nell’app Impostazioni, oppure andando in Sistema>Appunti.

L’ultima versione beta di SwiftKey è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire, oppure anche su APK Mirror.