C’è un motivo se OPPO può vantare una incredibile crescita di market share in Europa durante il 2021. Oltre a realizzare smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, il team di sviluppo software è sempre impegnato ad offrire feature pensate per migliorare l’esperienza di utilizzo quotidiano.

Più RAM per un telefono sempre scattante

A tal proposito, la compagnia presenta la nuova funzione RAM Expansion, una funzionalità che, similmente alla feature in lavorazione nei laboratori Xiaomi, offre la possibilità di convertire temporaneamente parte della ROM disponibile sullo smartphone in RAM virtuale.

Come funziona RAM Expansion? Ogni utente ha la libertà di scegliere tre diversi livelli di regolazione del volume e, una volta abilitato, il quantitativo di ROM selezionato – 3, 5 o 7 GB – viene convertito in RAM virtuale al riavvio dello smartphone. Un quantitativo maggiore di RAM non solo migliora l’esperienza di utilizzo generale del telefono, ma riduce anche il tasso di perdita di frame e garantire il passaggio da un’app all’altra senza esitazioni.

Una volta aggiornati gli smartphone all’ultima versione disponibile, la funzione RAM Expansion sarà disponibile tramite il percorso Impostazioni > Informazioni sul telefono > Espansione della RAM – come mostrato nell’immagine soprastante.

RAM Expansion arriva su questi device

La funzione RAM Expansion presentata da OPPO è disponibile per questi smartphone come aggiornamento software:

