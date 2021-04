La RAM è un componente cruciale per gli smartphone e la quantità disponibile non solo influisce pesantemente sulla fluidità del sistema operativo, ma anche sulle applicazioni e in generale sull’esperienza di utilizzo generale del telefono. Gli ingegneri Xiaomi sono ovviamente a conoscenza che maggiore è la quantità di RAM migliori sono le prestazioni del telefono, motivo per cui stanno lavorando ad un sistema pensato per incrementare la RAM a disposizione.

Più RAM vuole dire prestazioni migliori

Lo sviluppatore Kacper Skrzypek, analizzando il codice della MIUI 12.5 di Xiaomi, ha scovato alcuni riferimenti ad una funzione in grado di “estendere la RAM” così da concedere allo smartphone di gestire al meglio quelle applicazioni che potrebbero richiedere una quantità importante di RAM per concludere un’operazione.

Come funziona la feature? La “RAM virtuale” fa riferimento alla possibilità di impegnare una porzione di spazio di archiviazione (la ROM) per riempirla con dati che non sono utilizzati e che non richiedono un accesso immediato. In questo modo la RAM e la ROM sarebbero costantemente in comunicazione al fine di scambiare velocemente i dati di cui hanno bisogno le app senza andare ad intaccare le prestazioni generali del sistema operativo.

Al momento il codice firmware non fa cenno allo spazio ROM potenzialmente disponibile per questa funzione, ma sappiamo che una tecnologia simile sviluppata da Vivo concede all’OS 3 GB di RAM in più permettendo di conservare in memoria (nel multitasking) fino a venti applicazioni.

