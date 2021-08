Le offerte TIM xTe Unlimited L, X e XL regalano la Promo 5G

TIM ha deciso di abbinare la Promo 5G alle tre offerte con tutto illimitato della serie TIM xTe Unlimited L, X e XL, la promozione – a meno di proroghe – sarà valida fino al 31 agosto 2021.

La nuova proposta arriva dopo le novità che vi avevamo raccontato a fine luglio e dopo l’interessante promozione prevista nell’ambito del programma TIM Party.

Offerte TIM xTe Unlimited L, X e XL con Promo 5G

Di per sé, la serie xTe Unlimited non è nuova nel listino di TIM, infatti ve ne avevamo già parlato nei mesi scorsi. Come si evince dal nome, si tratta di offerte ad personam, ovvero attivabili soltanto dai clienti rientranti in uno specifico target e raggiunti – attraverso i vari canali, che sono SMS, App MyTIM Mobile, Area Fai Da Te MyTIM del sito ufficiale TIM, IVR 40916, Servizio Clienti 119, Negozi TIM – dalla proposta di attivazione.

Nel caso specifico, si tratta dei già clienti TIM di rete mobile, che, attivando una delle tre offerte di seguito illustrate nei dettagli, beneficeranno della Promo 5G e potranno dunque sfruttare il 5G di TIM gratuitamente. Nella descrizione che precede l’attivazione TIM precisa: «Se attivi entro il 31 Agosto 2021, hai anche l’abilitazione gratuita alla navigazione 5G. Con il 5G potrai vedere Video in Ultra HD ed usufruire di tutti i vantaggi della banda Ultralarga».

Ecco i dettagli delle offerte in argomento:

TIM xTe Unlimited L Promo 5G prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico dati nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download (in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download) al prezzo di 18,99 euro al mese.

TIM xTe Unlimited X Promo 5G prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico dati nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download (in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download) al prezzo di 19,99 euro al mese.

TIM xTe Unlimited XL Promo 5G prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico dati nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download (in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download) al prezzo di 24,99 euro al mese.

Altre offerte della stessa serie

Accanto alle tre offerte appena descritte, ne rimangono attivabili altre due compatibili con Promo 5G:

TIM xTe Unlimited M prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico dati nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload al prezzo di 16,99 euro al mese.

TIM xTe Unlimited XXL prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico dati nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download (in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download) al prezzo di 37,99 euro al mese.

Precisazioni importanti

A questo punto, si rendono necessarie alcune precisazioni: