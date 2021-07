Vodafone propone quest’oggi un Happy Business speciale con tema “celebrazione vacanze estive”, che coinvolgerà TOBi BUZ per un ulteriore premio rispetto alle proposte scaricabili all’interno dell’app. Nel frattempo anche TIM ha in serbo un regalo per i suoi clienti iscritti al programma TIM Party.

Vodafone Happy Business regala una settimana di Giga illimitati

Il premio Vodafone Happy dedicato ai clienti Business prevede Giga illimitati gratis per una settimana: l’ideale per questi giorni di vacanze estive, magari trascorse senza una rete Wi-Fi fissa alla quale appoggiarsi per tutte le operazioni online. Per riceverli bisogna solo entrare in chat, cliccando sul bottone rosso con scritto “Scopri il regalo”.

Dopo l’animazione in linea con l’evento estivo si scoprirà una delle due sorprese:

una settimana di Giga illimitati gratis, per tutti coloro che risultano compatibili con la promozione

un rimando all’app My Vodafone Business per scoprire le sorprese della settimana, per tutti gli altri

Se non avete ancora scaricato l’app My Vodafone Business potete rimediare seguendo il badge qui di seguito.

Giga illimitati anche per gli iscritti TIM Party

Come anticipato qualche giorno fa, anche TIM ha previsto giga illimitati gratuiti, in questo caso per tre giorni. L’iniziativa fa parte di TIM Party, il programma gratuito di fidelizzazione lanciato per i clienti di rete fissa e/o mobile, ed è attivabile fino alle 23:59 dell’1 agosto 2021.

Dopo i tre giorni, durante i quali il cliente è tenuto a rispettare i “principi di buona fede e correttezza” nell’utilizzo dei giga, l’offerta si disattiverà automaticamente e si tornerà a utilizzare i giga inclusi nella normale offerta. Qui trovate tutti i dettagli sull’attivazione.

