TIM xTE Unlimited tenta i clienti con offerte con tutto illimitato

TIM sembra decisa a mantenere i suoi clienti e, forse per contrastare la nuova offerta di Iliad, anche questo mese continua a proporre le nuove offerte tariffarie della gamma TIM xTE Unlimited che prevedono un bundle illimitato da 16,99 euro al mese.

Le nuove offerte TIM xTE Unlimited disponibili per i già clienti

TIM propone le offerte TIM xTE Unlimited che hanno un bundle comune ma un canone mensile diverso di caso in caso: TIM xTE Unlimited include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, GB illimitati di traffico internet in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload ma – a secondo dei casi – prevede un canone mensile di 16,99 euro (xTE Unlimited M), di 18,99 euro (xTE Unlimited L) o di 19,99 euro (xTE Unlimited X).

Occorre però sottolineare che le offerte tariffarie TIM xTE Unlimited M, L e X sono proposte solo ad alcuni già clienti mediante apposito SMS, notifica sull’app MyTIM o in negozi TIM. E voi siete tra i fortunati clienti cui TIM ha proposto una delle offerte?