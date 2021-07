A poco meno di due settimane dalla presentazione di Samsung Galaxy Z Flip3, prevista in occasione del nuovo Galaxy UNPACKED, l’evento di lancio di quest’ultimo e di Galaxy Z Fold3, Galaxy Buds2 e Galaxy Watch4, trapelano nuove indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere le custodie dello Z Flip3. Scopriamole insieme.

Le custodie di Samsung Galaxy Z Flip3

Il pieghevole compatto di casa Samsung si prepara al debutto con al corredo alcuni accessori ufficiali che ne confermano ancora una volta il design.

Per il momento sono quattro le custodie trapelate di Samsung Galaxy Z Flip3: quella gialla che dà l’impressione di avere delle sezioni in ecopelle, una di colore viola dotata di un anello metallico posto in prossimità della cerniera, pensato per fissare lo smartphone a una borsa o a un capo d’abbigliamento, e una trasparente più semplice.

L’ultima trapelata è quella più curiosa e vistosa. Di colore blu scuro dà l’idea di essere più robusta rispetto alle suddette, e sembra pensata per utenti sportivi, considerando anche il cinturino arancione con su scritto “Flip” a caratteri cubitali e la fibbia dedicata per agganciare Samsung Galaxy Z Flip3 alla cintura, ad esempio.

Dunque, viste le premesse, pare ce ne sia già per tutti i gusti. Ma per saperne di più e per ulteriori informazioni ed eventuali accessori inediti continuate a seguirci perché l’11 agosto è ormai alle porte.

