Nelle ultime ore in Rete hanno continuato a diffondersi le anticipazioni su due degli smartphone più attesi di questa estate: stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 3.

A dire di un popolare leaker come Evan Blass (noto anche come evleaks), per esempio, i prossimi due dispositivi pieghevoli di Samsung saranno i primi di questo genere di telefoni a poter contare su una scocca resistente all’acqua (con certificazione IPX8).

Sempre evleaks sostiene che Samsung Galaxy Z Flip 3 potrà contare su un display interno da 6,7 pollici e uno esterno da 1,9 pollici, una doppia fotocamera da 12 megapixel posteriore e una da 10 megapixel per i selfie. Samsung Galaxy Z Fold 3, invece, dovrebbe vantare un display interno da 7,6 pollici e uno esterno da 6,2 pollici, una tripla fotocamera posteriore da 12 megapixel e una doppia fotocamera per i selfie.

Nuove immagini rendering per Samsung Galaxy Z Flip 3

Ed ancora, sempre nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate alcune immagini rendering che ci permettono di osservare quello che sarà il design di Samsung Galaxy Z Flip 3.

Le immagini, diffuse da Roland Quandt attraverso WinFuture, non fanno altro che confermare quanto è già emerso sino a questo momento sulla nuova generazione di smartphone pieghevoli di Samsung:

Ecco una delle custodie di Z Fold 3

Sempre nelle scorse ore sono state pubblicate anche alcune immagini che ci mostrano una di quelle che dovrebbero essere le custodie ufficiali di Samsung Galaxy Z Fold 3.

In particolare, così come apprendiamo da 91Mobiles, la custodia in questione è quella relativa alla speciale versione dello smartphone con S Pen e, infatti, si caratterizza per un apposito slot nel quale il pennino potrà essere comodamente riposto.

Per quanto riguarda il design dello smartphone, queste immagini non fanno altro che confermare quanto è già emerso nelle ultime settimane.

Ricordiamo che i due nuovi smartphone pieghevoli di Samsung saranno presentati ufficialmente l’11 agosto. Ancora un po’ di pazienza.