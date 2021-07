Il tablet economico Samsung Galaxy Tab A7 è il protagonista della nuova Offerta Tech di Esselunga: la nota catena di supermercati lo propone per pochi giorni ad un prezzo particolarmente interessante.

Samsung Galaxy Tab A7 da Esselunga: Offerta Tech (fino al 4 agosto)

Per tutta una serie di fattori, i tablet Android erano andati progressivamente perdendo attrattiva nel corso degli anni, tuttavia hanno riconquistato un bel po’ di visibilità soprattutto durante il lockdown, quando tanti utenti li hanno scelti come soluzione più economica per la didattica a distanza e quant’altro.

Tra i produttori che non hanno mai eliminato i tablet dal proprio listino figura Samsung, che non ha mai spesso di puntarci, proponendo una linea più prestante e costosa e la serie A, che riunisce soluzioni più economiche, i classici tablet “da divano”.

Proprio a questa serie appartiene uno dei tablet Android di fascia economica più cercati di questi mesi, ora protagonista di un’ottima offerta di Esselunga: Samsung Galaxy Tab A7, nel modello solo Wi-Fi e con 32 GB di memoria interna (comunque espandibile tramite microSD), viene proposto al prezzo di soli 169 euro. L’Offerta Tech di Esselunga è valida da ieri fino al 4 agosto 2021 nei soli punti vendita aderenti.

Per il resto, la scheda tecnica del tablet comprende: display TFT da 10,4 pollici; sistema operativo Android 11 con One UI 3.1; SoC Qualcomm Snapdragon 662 a 2 GHz e 3 GB di RAM; fotocamera posteriore da 8 MP e anteriore da 5 MP con riconoscimento del volto 2D; 4 speaker con Dolby Atmos per una buona esperienza multimediale; batteria da 7.040 mAh con ricarica a 15W.

Se siete interessati a quest’offerta, non vi resta che consultare la lista completa dei punti vendita Esselunga aderenti a questo link.

