Ha preso il via oggi, e proseguirà fino al primo agosto, la nuova iniziativa promozionale di Xiaomi, che sullo store online ufficiale lancia la Smart Home Sale, che vi aiuterà a rendere più smart la vostra vita grazie a ottimi sconti su tantissimi prodotti. Ovviamente non mancano le promozioni dedicate agli smartphone, punto di partenza per la gestione di una casa intelligente, con sconti anche sui prodotti Redmi e POCO.

Smart Home Sale

Solo per la giornata di oggi potere acquistare alcuni prodotti con sconti davvero appetitosi, e rendere più smart la vostra vita e la vostra abitazione spendendo cifre davvero irrisorie. Volete qualche esempio?

Nelle 48 ore successive, il 27 e 128 luglio, potrete trovare in promozione questi articoli:

La settimana prosegue con le offerte del 29 e 30 luglio, prima del gran finale:

La Smart Home Sale si chiuderà in bellezza con le offerte del 31 luglio e del 1 agosto:

Veniamo ora alle offerte speciali, partendo dai prezzi scontati per chi aggiunge i seguenti prodotti al proprio ordine:

Mi Wireless Power Bank a 14,99 euro invece di 24,99 euro

Mi 65 W Fast Charger a 17,99 euro invece di 39,99 euro

Mi Smart Band 5 a 19,99 euro invece di 39,99 euro

Mi True Wireless a 20,99 euro invece di 49,99 euro

Ed ecco le attese offerte relative agli smartphone, alcuni dei quali decisamente scontati rispetto al prezzo di listino:

Questi erano solamente i prodotti più interessanti in promozione, visitando il link sottostante potete scoprire numerose altre promozioni, legate alla smart home ma non solo.