Nella giornata di oggi, 22 luglio 2021, OpenSignal ha pubblicato una nuova interessante analisi che mette in evidenza come l’esperienza offerta dagli smartphone 5G in termini di velocità di download vari significativamente da un brand all’altro.

In linea di massima, comunque, gli smartphone 5G garantiscono un incremento di velocità notevole rispetto a quelli 4G degli stessi marchi. I due produttori leader del mercato, Apple e Samsung, si posizionano molto diversamente nei tre mercati 5G presi in considerazione, ovvero Italia, Germania e UK.

Samsung: come aumenta la velocità col 5G

Partendo da Samsung, il cui prossimo evento di lancio è ormai vicino e promette grosse novità, si nota come il produttore sudcoreano faccia registrare un aumento di velocità inferiore rispetto ad altri brand: in Italia e Germania pari a 1,4x e in UK pari al 1,6x.

In ogni caso, la performance di Samsung rimane solida guardando ai singoli modelli in ciascun mercato, coi pieghevoli che giocano un ruolo primario.

Il team di OpenSignal si aspetta un miglioramento per effetto dei lanci imminenti: sono già stati rilevati test eseguiti con SM-F926, che dovrebbe essere Samsung Galaxy Z Fold 3, e SM-F711, che forse corrisponde a Samsung Galaxy Z Flip 3.

Apple: come aumenta la velocità col 5G

L’incremento di velocità maggiore fatto registrare dagli smartphone 5G rispetto ai modelli 4G dello stesso produttore si trova in casa Apple.

Il dato è molto interessante, visto che, per molto tempo, prima del lancio della serie iPhone 12, la casa di Cupertino aveva avuto la fama di arrivare in ritardo ai nuovi standard di rete rispetto ai concorrenti Android. Per esempio, Apple aveva adottato la tecnologia LTE Cat. 16 – anche detta “gigabit LTE” – soltanto nel 2018 con iPhone XS, laddove Samsung, Sony e altri ci erano arrivati già nel 2017.

Allo stato attuale, in Italia (1,9x), Germania (2,0x) e Regno Unito (3,4x), è Apple che mostra il maggiore aumento di velocità per effetto dell’adozione del 5G. A pensarci bene, il miglioramento è davvero notevole: ad eccezione di iPhone SE 2020, Apple ha nella line-up solo modelli premium, pertanto il miglioramento è frutto di un confronto tra modelli di tale fascia.

Di contro, gli OEM Android hanno il 5G principalmente (ma non solo) su modelli premium, mentre i modelli 4G sono nettamente più variegati. Insomma, nel panorama Android la differenza dovrebbe risultare più marcata, ma non è così.

Sfida di velocità: differenze tra brand e mercati

Guardando ai dati complessivi, emergono grosse differenze tra brand e mercati. In Germania, Samsung e altri brand Android si comportano molto bene, mentre Apple fatica un po’. Di contro, nel Regno Unito è Apple a prendere il largo, mentre Samsung arranca.

L’Italia rimescola le carte: Samsung rimane in fondo, Apple galleggia a metà classifica e, come in Germania, è OnePlus (avete già visto la nostra recensione del nuovissimo OnePlus NORD 2 5G?) a svettare su tutti.

OpenSignal prova a spiegare la performance non esaltante di Samsung ricordando alcune differenze cruciali tra Europa e USA e non solo:

mentre negli USA sono presenti i modelli con componentistica Qualcomm, in Europa vengono venduti quelli con chipset e modem Exynos (ecco il nostro confronto tra Qualcomm Snapdragon 888, Exynos 2100 e Apple A14 Bionic), con le sole eccezioni degli smartphone pieghevoli e pochi altri;

mentre negli USA il primo 5G ha fatto uso delle stesse frequenze del 4G, in Europa gli operatori hanno avuto accesso prima al nuovo spettro a 3,5 GHz;

i produttori cinesi sono protagonisti: OPPO, Xiaomi e OnePlus sono popolari anche negli USA, mentre Huawei rimane importante in Europa soprattutto in ambito 4G.

Prendendo in considerazione i singoli modelli più performanti, si assiste al riscatto di Samsung: il produttore sudcoreano domina la Top 30 degli smartphone 5G con velocità di download più alte in UK (57%) e Germania (53%); al solito, l’Italia si distingue: i Samsung rappresentano solo il 23% della classifica e sono meno numerosi degli OPPO (27%).

In UK, la top 30 è dominata da Apple – coi quattro iPhone 12 – e Samsung, che occupa il primo e il terzo posto con Samsung Galaxy Fold 5G e Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Sono presenti anche Google Pixel 5 e Sony Xperia 5 II.

La classifica più curiosa è quella italiana: compare il nome di Realme, primi due modelli sono di fascia media – OPPO Find X3 Neo e Samsung Galaxy A52 5G – ed è presente persino un LG.

In Germania, nessun iPhone entra nella top 30, mentre Samsung è ben presente ed è in compagnia di vari brand cinesi che usano chipset Qualcomm.

Mettendo a confronto i tre brand di chipset più presenti e i tre mercati analizzati, emerge un quadro più chiaro: i modelli Qualcomm superano di poco quelli Exynos per velocità di download. In Italia, la differenza di velocità di download tra brand di chipset è assai ridotta; Apple svetta su tutti in UK, ma in Germania è più in difficoltà.

Nel complesso, comunque, Apple ha beneficiato molto del passaggio al 5G, visto che nei tre mercati i suoi modelli 4G figurano sempre alle spalle di quelli Qualcomm ed Exynos.

Tutti questi dati sono riassunti nei grafici seguenti. Trovate maggiori dettagli al link in fonte.

Previous Next Fullscreen

Leggi anche: migliori smartphone Android