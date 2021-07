OnePlus Nord 2 5G, per noi già uno tra i migliori smartphone economici del momento, è sulla bocca di tutti per via delle ottime prestazioni offerte e per l’alta qualità generale dello smartphone. In queste ore la compagnia cinese ha iniziato a rilasciare il primo aggiornamento software per il dispositivo.

Novità aggiornamento OxygenOS 11.3A.05

Con un peso pari a 285,8 MB, la versione 11.3A.05 della OxygenOS per OnePlus Nord 2 5G porta con sé le seguenti migliorie:

Sistema ottimizzazione dell’algoritmo che regola la luminosità automatica ottimizzazione dell’esperienza di sblocco con il sensore integrato nel display corretto il bug che impediva l’accesso alla rete Wi-Fi durante la fase prima accensione miglioramento della stabilità generale del sistema

Fotocamera aggiunta la modalità Ultra Resolution per realizzare scatti con dettagli elevati ottimizzazione della funzione AI Beautification che modifica automaticamente le foto in base al colore della pelle miglioramento delle performance generali dell’applicazione

Rete miglioramento della stabilità e delle performance



Come aggiornare OnePlus Nord 2 5G

OnePlus Nord 2 5G sarà disponibile a partire dal 26 luglio se pre-acquistato sul sito ufficiale o dal 28 luglio se acquistato su Amazon. Il sample disponibile in redazione non dispone ancora del nuovo firmware di OxygenOS, ma volendo è possibile installare manualmente l’aggiornamento incrementale tramite questo link.

